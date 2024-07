Caetano O’Maihlan relembra bastidores de gravação de A Rainha da Pérsia no Marrocos Ator, que interpretou Artabano na superprodução da RECORD, postou um vídeo nas redes sociais mostrando cena gravada com Leonardo Medeiros Novidades|Do R7 29/07/2024 - 14h28 (Atualizado em 29/07/2024 - 14h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Artabano (Caetano O'Maihlan) é aliado de Améstris (Camila Rodrigues) em A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

Artabano (Caetano O’Maihlan) e Hamã (Leonardo Medeiros) foram aliados de Améstris (Camila Rodrigues) em A Rainha da Pérsia , mas a relação entre os dois não era das mais amigáveis. Já na vida real, Caetano O’Maihlan mostrou que a vida nem sempre imita a arte ao compartilhar a admiração pelo parceiro de cena com um vídeo dos bastidores da série no Instagram.

Na publicação, o ator mostrou parte do roteiro com a cena gravada no Marrocos e não poupou elogios ao colega. Confira:

Reveja todos os episódios de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com .