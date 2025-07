Fábio Porchat encara o Desafio Final e comemora conquista no Acerte ou Caia!: ‘Que loucura’ Humorista foge do buraco e revela ao site oficial o destino do prêmio de R$ 83 mil Entrevistas|Do R7 06/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 06/07/2025 - 18h18 ) twitter

Fábio Porchat foi o grande campeão do Acerte ou Caia! deste domingo (6) Edu Moraes/RECORD

Da alegria dos palcos à disputa do Acerte ou Caia!, Fábio Porchat mostrou que sabe lidar bem com a pressão e venceu o programa deste domingo (6). Sem fugir pela ‘porta dos fundos’, o humorista encarou o Desafio Final e levou para casa R$ 83 mil. Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele revelou os bastidores do game show da RECORD e o reencontro com o apresentador Tom Cavalcante.

O comediante foi escolhido como o líder no início da disputa e derrubou uma turma de peso para conquistar o prêmio. No duelo por até R$ 300 mil, Porchat encarou os humoristas Renato Albani e Florentina; as influenciadoras Maria Venture, Mari Menezes e Jéssica Cardoso; o ator Cirillo Luna; o apresentador Marcello Camargo; a atriz Bela Fernandes e a youtuber Bibi Tatto.

O caminho até o prêmio

Apesar da alegria de reencontrar os colegas de profissão, como o humorista Renato Albani e outros artistas, Porchat admite que a tensão tomava conta dos bastidores. “Estava descontraído, mas estava todo mundo tenso, sem saber o que ia acontecer, todo mundo com medo de errar a primeira pergunta e ficar que nem um idiota e cair com uma pergunta fácil”, relembrou.

Em êxtase com a trajetória ao longo do game, o comediante foi à loucura após o fim do programa: “Que loucura, que aflição, minha gente. Minha cabeça tá explodindo”. Com a missão de responder às dez perguntas em dois minutos, a plateia vibrou após o participante gabaritar o Desafio Final. Ainda levando uma bolada para casa, ele admite que queria mais:

‌



“Podia ter ganho um dinheirinho um pouquinho maior né? Mas não rolou, não vamos reclamar também de dinheiro ganho, ainda mais que não estava contando”, brincou.

No caminho até o prêmio, um dos adversários mais difíceis de Porchat, foi justamente o colega Renato Albani, ele revelou que no confronto entre comediantes, pensou que perderia. “O duelo mais difícil foi com o Albani, principalmente porque já estava no final, então eu fiquei mais cansado, eu poderia realmente perder”. Mesmo sem ter caído no buraco, Fábio ficou frente a frente com o medo da queda. “O nervosismo pode atrapalhar muito, ainda mais porque você fica em cima do lugar onde o buraco vai abrir e isso atrapalha você”, completou.

‌



O duelo mais difícil foi com o Albani, principalmente porque já estava no final, então eu fiquei mais cansado, eu poderia realmente perder (Fábio Porchat)

Reencontro com o Tom

Nos palcos desde 2005, Porchat conta com um currículo extenso como ator, dublador, roteirista e ex-apresentador de um talk show na RECORD, ele reconhece a importância do apresentador do Acerte ou Caia!, Tom Cavalcante, na construção da sua veia humorística.

“O Tom Cavalcante é uma referência absoluta para mim, cresci assistindo aos programas dele, portanto eu sempre gostei muito do Tom e sempre fui muito fã. Eu já tinha me encontrado com ele em um programa que ele apresenta, então aquela primeira tensão de ‘Meu Deus, o meu ídolo’ já tinha passado”, afirmou.

‌



Tom Cavalcante é uma referência absoluta para mim, cresci assistindo aos programas dele (Fábio Porchat)

O campeão da edição parabenizou o comediante por sua nova atração e rasgou elogios ao apresentador: “Ele [Tom Cavalcante] apresenta aquele programa bem demais, eu acho isso uma coisa que faz diferença para um programa funcionar, que é o apresentador.”

Personagens do cinema e destino do prêmio

Ao ser perguntado sobre algum famoso que desafiaria para um duelo no Acerte ou Caia!, o humorista ri e sugere uma edição especial do game show. “Seria muito legal poder fazer um Acerte ou Caia! especial Porta dos Fundos, com todo mundo que fez, eu adoraria enfrentar o João Vicente, Gregório Duvivier, Fábio Deluca, Evelyn Castro, ia ser muito divertido poder ver uma edição de humor”.

Com papéis como protagonista em Meu Passado Me Condena e Evidências do Amor, Fábio Porchat elege o seu personagem que iria mais longe no jogo: “Chucky, do Angry Birds!”. O ator ainda completa: “O Fábio do Meu Passado Me Condena cairia rapidamente”.

Sobre o destino da bolada em dinheiro, ele prefere ser cauteloso, mas revela o destino do prêmio e ainda dá um conselho. “Vou pegar dinheiro e investir, que é isso que eu acho que tem que fazer hoje em dia”, finaliza o humorista.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

