Após receber rescisão milionária, mulher gasta tudo em compras e passa a acumular itens em casa

Jackie lidava com baixa autoestima e comprava compulsivamente para se sentir melhor. Após trabalhar como programadora, Jackie parou para cuidar do filho que havia sofrido um acidente grave. A situação se agravou ao receber uma rescisão de US$ 1 milhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!