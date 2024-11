Benjamin expõe Ricardo durante transmissão de propaganda do governo | Apocalipse

Durante uma festa do governo de Ricardo, incentivando a população a colocar a Marca da Besta, Benjamin consegue invadir a transmissão e expõe o Anticristo. Irritado, o tirano mata Greta na frente de todos e atira contra a televisão que exibe a imagem de Benjamin. Os convidados do evento ficam assustados com as ações de Ricardo, mas decidem não comentar sobre o ocorrido.