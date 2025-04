Até Onde Ela Vai, drama inspirado em uma história real, estreia nesta segunda (14) na RECORD A atração é dividida em dez episódios que revelam as transformações profundas na vida de uma mulher marcada pelo sobrenatural e pela superação Novidades|Do R7 10/04/2025 - 11h19 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h19 ) twitter

Louise Clós é a protagonista de Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

Até Onde Ela Vai estreia nesta segunda (14), às 22h45, na RECORD. A série impactante é um drama intenso protagonizado por Bárbara (Louíse Clós), e é baseado em fatos reais, com episódios que acompanham as diferentes fases da vida da personagem.

A trama começa na infância da doce menina que vive em um lar amoroso até que fenômenos paranormais começam a perturbar sua rotina. Sempre que vê vultos ou ouve vozes misteriosas, tragédias se abatem sobre a família. A situação piora quando seu pai Francisco (Jefferson Da Fonseca) adoece gravemente, obrigando a família a enfrentar privações. A mãe, Luiza (Rose Brant), então, assume o sustento da casa, mas passa a agir de forma violenta, principalmente com a filha. Os eventos sobrenaturais tornam-se cada vez mais intensos, culminando em um episódio devastador: seu pai é tomado por uma presença maligna. Após anos de sofrimento, a vida familiar parece melhorar com a descoberta da fé. A partir daí, os pais se transformam, tornam-se pessoas completamente diferentes e se libertam das trevas que os cercavam.

Até Onde Ela Vai é baseada em uma história real Divulgação/Seriella Productions

Já adulta, Bárbara conquista independência e sucesso profissional, mas carrega marcas profundas do passado. Apesar de respeitada no trabalho e querida pela família e amigos, ela guarda um segredo: o medo de que os fantasmas de sua infância voltem a assombrá-la. Movida pela necessidade de provar que é forte e capaz, ela se envolve com Sidney (Marcéu Pierrotti), um homem aparentemente perfeito, e decide se casar em tempo recorde — sem imaginar que essa escolha abriria novamente as portas para o mal.

O casamento, que começa com aparência de conto de fadas, rapidamente se transforma em pesadelo. Já sem forças, é no momento mais sombrio que uma lembrança acende a esperança: a fé. Com elementos sobrenaturais e emocionais à flor da pele, a minissérie mostra que, mesmo diante do abismo, ainda é possível escolher a luz.

Escrita por Raphaela Castro e dirigida por Felipe Cunha, a produção promete emocionar ao explorar os limites do ser humano diante da dor, da influência do mal e da busca por redenção. Os nomes dos personagens foram modificados para preservar suas identidades.

PERFIL DOS PERSONAGENS

BÁRBARA (Louise Clós) - Filha de Francisco e Luiza, ela é uma mulher bonita, determinada e marcada por traumas profundos da infância.

FRANCISCO (Jefferson Da Fonseca) - Francisco é um homem pacífico e amoroso, cuja vida muda drasticamente ao se aposentar por invalidez, mergulhando a família em dificuldades.

LUIZA (Rose Brant) - Luiza, mãe de Bárbara e esposa de Francisco, é uma mulher carinhosa que se torna amarga e cruel ao ser consumida pelas dificuldades financeiras e influências malignas.

BEATRIZ (Renata Loureiro) - Irmã gêmea não idêntica de Bárbara, é sua melhor amiga e fiel companheira desde a infância. Alegre e sensível, sofre com os conflitos familiares, mas percebe que a irmã carrega um fardo ainda mais pesado.

CECÍLIA (Cris Ribas) - Irmã de Bárbara e filha de Francisco e Luiza. Aos 15 anos acaba engravidando do namorado, acarretando ainda mais sofrimento para Bárbara e família.

CARLINHOS (André Junqueira) - Irmão de Bárbara e filho de Francisco e Luiza. É o único filho homem e se sente na obrigação de defender as irmãs, que são constantes alvos de agressões da mãe.

SIDNEY (Marcéu Pierrotti) - Sidney, homem bonito e carismático, conhece Bárbara na igreja e rapidamente se torna seu marido. Inicialmente encantador, mas revela aos poucos um lado sombrio, se tornando o seu maior pesadelo.

ANINHA (Sofia Budke) - Primeira filha de Bárbara e Sidney. Criança boazinha, carinhosa e apegada à mãe.

DANIEL (Miguel Moro) - Segundo filho de Bárbara e Sidney. Presencia muitos conflitos em casa e aprende a se resguardar.

LUCAS (Bernardo Lessa) - Terceiro e último filho de Bárbara e Sidney. É o único dos filhos de Bárbara que nunca testemunhou o tormento em casa, já que, quando nasceu, o pai já tinha desaparecido.

MATEUS (Jorge Mesquitta) - Inicialmente colega de trabalho e, depois de um tempo, namorado de Bárbara.

ALBERTO (Olivetti Herrera) - Pretendente, namorado e grande amor da vida de Bárbara.

Até Onde Ela Vai tem dez episódios e estreia na segunda (14), às 22h45 na RECORD.

