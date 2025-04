Louise Clós celebra parceria com Marcéu Pierrotti em Até Onde Ela Vai: ‘Gigante’ Atores contracenaram juntos como o casal conflituoso Bárbara e Sidney Novidades|Do R7 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

Louise Clós celebra parceria com Marcéu Pierrotti Divulgação/Seriella Productions

Até Onde Ela Vai chegou ao final na tela da RECORD e, nas redes sociais, a atriz Louise Clós relembrou uma sequência marcante ao lado de Marcéu Pierrotti, responsável por viver Sidney, primeiro marido de Bárbara na série.

Na cena compartilhada pela atriz, após a separação, a jovem tem uma recaída com o ex. Na legenda da publicação, Louise agradeceu a Marcéu pela parceria no projeto.

“Obrigada por cada olhar, cada troca, parceria, paciência e generosidade! Você foi um parceirão nessa história e levo você para a vida. Voa, você é gigante!”, escreveu.

Marcéu respondeu: “Que jornada tivemos. Obrigado pela confiança numa relação tão difícil entre personagens, em situações tão extremas de cena. Obrigado pelo jogo”.

Relembre:

Reveja todos os episódios de Até Onde Ela Vai no PlayPlus.com.

Atores destacam a importância da série:

Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!