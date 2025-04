Renata Loureiro resgata bastidores de Até Onde Ela Vai nas redes sociais Atriz viveu Beatriz na série, irmã gêmea da protagonista Novidades|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Loureiro resgata bastidores de Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

Responsável por viver Beatriz, irmã gêmea da protagonista Bárbara em Até Onde Ela Vai, Renata Loureiro aproveitou a exibição da série na RECORD para resgatar alguns bastidores da produção.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, a atriz mostra um pouco do clima da equipe e do elenco durante as gravações da série.

Fique por dentro:

Reveja todos os episódios de Até Onde Ela Vai no PlayPlus.com.

Atores destacam a importância da série:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!