Rose Brant reflete sobre Luiza ao relembrar momentos de Até Onde Ela Vai Atriz celebra participação na série e elogia equipe e colegas de elenco Novidades|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 )

Rose Brant reflete sobre Luiza em Até Onde Ela Vai Divulgação/Seriella Productions

Rose Brant viveu momentos intensos como Luiza em Até Onde Ela Vai. Na primeira fase, a mãe de Bárbara (Louise Clós) precisa lidar com as dificuldades financeiras da família. Depois, presenciou a filha passar por questões delicadas na vida pessoal, em especial com o primeiro marido.

Nas redes sociais, Rose relembrou alguns momentos da personagem e refletiu sobre a história da série.

“O maior desafio que já vivi nas telas. Luiza me remeteu a histórias da minha infância, algumas felizes e outras não”, comentou a atriz, que aproveitou para elogiar a equipe envolvida na produção, além de seus colegas de elenco.

Reveja todos os episódios de Até Onde Ela Vai no PlayPlus.com.

share Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!