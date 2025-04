Jorge Mesquitta mostra como é o clima nos bastidores de Até Onde Ela Vai Ator compartilhou um vídeo com registros da equipe e do elenco da série nas redes sociais Novidades|Do R7 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

Jorge Mesquitta relembrou alguns momentos nos bastidores de Até Onde Ela Vai Reprodução/RECORD

Em Até Onde Ela Vai, Jorge Mesquitta interpreta Mateus, um colega de trabalho que se tornou namorado de Bárbara (Louise Clós). O ator relembrou o clima descontraído nos bastidores da série da RECORD e compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram.

Na publicação, o artista mostrou diversos registros com a equipe e o elenco no set de filmagens. Jorge aparece na maquiagem, e em intervalos nas gravações com os colegas Marcéu Pierrotti, que vive Sidney, Olivetti Herrera, que interpreta Alberto e com a protagonista Louise Clós.

Confira:

“Um pouco do que pude registrar da energia deste set de filmagem e fora”, escreveu o ator na postagem.

Até Onde Ela Vai é exibida de segunda a sexta, às 22h45, na RECORD.

Atores destacam a importância da série:

share Até Onde Ela Vai, série exclusiva do Univer Vídeo, já está disponível para o público assistir e, os atores que fazem parte do elenco da produção contam ao R7.com sobre a importância da história e como a mensagem transformadora da trajetória de Bárbara vai impactar a vida das pessoas; acompanhe!