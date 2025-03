Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo destaca pratos regionais Receitas típicas como sarapatel e baião de dois são destaques da culinária no local Achamos em São Paulo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h35 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h35 ) twitter

Achamos em São Paulo: Centro de Tradições Nordestinas oferece delícias da culinária da região

No Centro de Tradições Nordestinas, localizado na zona norte de São Paulo, a gastronomia típica do Nordeste é apresentada com destaque para receitas tradicionais. Entre os pratos oferecidos estão a galinha caipira, preparada com refogado de tomates, sal, coentro e outras ervas; e a buchada de bode, uma especialidade popular de Pernambuco acompanhada de pirão, arroz e feijão.

Os visitantes também podem desfrutar do sarapatel, feito com miúdos de porco como fígado, língua e coração cozidos com uma variedade de temperos; e do baião de dois, que combina arroz, feijão fradinho, queijo, carne de sol e linguiça calabresa. O espaço é um ponto de encontro para apreciar uma rica e diversa expressão culinária nordestina.

