Cochilódromo oferece pausa relaxante em São Paulo Espaço climatizado permite descanso rápido para recarregar energias durante o dia Achamos em São Paulo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h11 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Cochilódromo em São Paulo oferece um espaço climatizado para pausas relaxantes durante o dia.

A ideia foi inspirada pela experiência de descanso do pai da idealizadora, Camila Jankowski.

Usuárias como Paola de Oliveira planejam usar o local após almoços ou reuniões estressantes.

A instalação está situada na Vila Olímpia, proporcionando um refúgio na agitação urbana.

Achamos em São Paulo: ‘Cochilódromo’ oferece cama para soneca no meio do dia

Em São Paulo, um novo espaço chamado Cochilódromo foi criado para oferecer um ambiente onde as pessoas podem descansar rapidamente durante o dia. O local é climatizado, com luz baixa e som relaxante, ideal para uma pausa revigorante.

Camila Jankowski, idealizadora do projeto, explicou que a ideia surgiu de uma necessidade pessoal inspirada pelo hábito de seu pai de cochilar à tarde. O espaço busca proporcionar uma experiência de descanso fora de casa.

A empresária Laís Nakamura destacou a importância desse tipo de lugar na correria do dia a dia. Usuárias como Paola de Oliveira planejam utilizar o espaço após o almoço ou reuniões estressantes, aproveitando para recarregar as energias e voltar à rotina com mais disposição. Localizado na Vila Olímpia, o Cochilódromo oferece um refúgio tranquilo no meio da agitação urbana.

Assista ao vídeo - ‘Cochilódromo’ oferece cama para soneca no meio do dia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!