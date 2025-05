Culinária do Norte conquista São Paulo com sabores autênticos Formiga saúva e pratos típicos atraem paladares paulistanos Achamos em São Paulo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Achamos em São Paulo: Culinária de estados do Norte conquista paulistanos

A culinária da região Norte do Brasil está ganhando espaço em São Paulo, conquistando novos admiradores com seus sabores únicos. Entre os destaques está o sorvete com farofa de castanha e formiga saúva, que desafia os paladares curiosos. No restaurante da família de Taiana, clientes podem experimentar pratos tradicionais como o x-caboquinho, feito com pão francês, queijo qualho, banana da terra e tucumã.

O chef Rafael, originário do Pará, traz receitas autênticas de peixes de água doce para a capital paulista. A banda de tambaqui com baião é um sucesso nos finais de semana, enquanto a moqueca de banana oferece uma opção vegana saborosa.

O açaí é servido na forma tradicional do Norte, acompanhado por farinha de tapioca ou mandioca, surpreendendo os consumidores locais.

Esses chefs amazônicos proporcionam uma experiência gastronômica rica em autenticidade e tradição, trazendo um pedaço do Norte para o coração de São Paulo.

‌



Assista em vídeo - Achamos em São Paulo: Culinária de estados do Norte conquista paulistanos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!