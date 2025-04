Jacarés vivem em lago de parque urbano em São Paulo Répteis contribuem para o equilíbrio ambiental no Parque Jacques Costeau Achamos em São Paulo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h22 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h22 ) twitter

Achamos em São Paulo: Família de jacarés vive em lago de parque em Interlagos

Dois jacarés da espécie Papa Amarelo, chamados Wally e Nina, habitam um lago no Parque Jacques Costeau, na zona sul de São Paulo, em Interlagos.

Moradores relatam que os répteis estão presentes desde a década de 1960. Jean, residente local há 40 anos, avistou os jacarés três vezes, a última com seu filho.

A entrada no parque é restrita para proteger o habitat dos animais. Susan, frequentadora do local, observa que eles são mais visíveis em dias quentes. Recentemente, um cachorro chamado Floque invadiu a área e foi atacado por um dos jacarés, mas foi resgatado e tratado.

Os jacarés desempenham um papel crucial no controle populacional das piranhas no lago, contribuindo para o equilíbrio ambiental. Com novos filhotes, a família de jacarés se tornou parte do patrimônio do bairro.

