Lojas vendem maquiagens e perfumes falsificados por R$ 10 na 25 de Março Investigação da RECORD revela comércio ilegal e perigoso em São Paulo Denúncias|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 12h34 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h34 )

Lojas vendem maquiagens e perfumes falsificados por R$ 10 na 25 de Março

Uma investigação conduzida pela RECORD descobriu a venda de cosméticos e perfumes falsificados em lojas na famosa região da 25 de Março, em São Paulo. Esses produtos imitam marcas renomadas e são vendidos por preços baixos, mas representam sérios riscos à saúde dos consumidores.

Utilizando câmeras escondidas, a equipe documentou como esses produtos são facilmente adquiridos, inclusive por crianças. As lojas oferecem uma ampla variedade de itens com preços a partir de R$10, sem preocupação com a segurança do consumidor.

O comércio desses produtos não só causa prejuízos econômicos significativos, com perdas bilionárias para o setor de perfumaria, como também financia atividades criminosas. Além disso, cosméticos adulterados podem conter substâncias tóxicas, como álcoois de baixa qualidade, que provocam reações alérgicas e outros problemas graves de saúde.

A polícia apreendeu milhões de produtos falsificados neste ano, incluindo perfumes e maquiagens. As autoridades destacam que a colaboração do público é crucial para combater essa prática ilegal. Consumidores devem denunciar locais que vendem produtos falsificados e desconfiar de preços muito baixos.

