Denúncia: clientes acusam empresa de não entregar móveis planejados Segundo as vítimas, a loja não existe mais e elas não conseguem conversar com os donos para receber o dinheiro de volta

Clientes de uma empresa de móveis planejados em São Paulo denunciam que pagaram por armários que nunca receberam. São mais de 60 reclamações. Segundo as vítimas, a loja não existe mais e elas não conseguem conversar com os donos para receber o dinheiro de volta. Teve gente que gastou quase R$ 40 mil e ficou no prejuízo.