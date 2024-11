Após cenas de selvageria no Rio, Secretário de Segurança reconhece falha na comunicação

Após horas intensas de selvageria promovida pelos torcedores do Peñarol na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, reconheceu falha na comunicação , e disse, durante uma coletiva de imprensa, que buscam entender o que aconteceu.

De acordo com as investigações, a confusão generalizada se iniciou após um uruguaio furtar um celular em uma lanchonete, além de episódios de racismo dos uruguaios contra os brasileiros.

Os estrangeiros deixaram um rastro de destruição após saquearem quiosques e incendiarem motos e ônibus durante a confusão.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, e mais de 250 pessoas foram detidas.