Acidente aéreo em São José do Rio Preto (SP) deixa duas vítimas fatais Aeronave de instrução pertencia ao Aeroclube local; causas ainda são desconhecidas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h08 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h08 )

Avião de pequeno porte cai em área rural em São José do Rio Preto (SP) e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu enquanto sobrevoava a estrada municipal José Domingues Neto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A bordo estavam um piloto e seu aluno, ambos faleceram no acidente ocorrido durante um voo de instrução.

A aeronave era propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto e foi fabricada em 1943. Apesar das condições normais para voos privados, as causas da queda ainda não foram determinadas. Equipes de resgate, incluindo bombeiros e a polícia militar, chegaram rapidamente ao local para investigar o ocorrido.

