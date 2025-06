Acidente com van escolar deixa dez crianças feridas em São Paulo Motorista perdeu controle e colidiu com poste na zona leste Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente com van escolar deixa pelo menos oito crianças feridas na zona leste de São Paulo

Um acidente envolvendo uma van escolar resultou em ferimentos em dez crianças no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu quando o veículo perdeu o controle ao fazer uma curva e colidiu com um poste. As crianças estavam a caminho da escola e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu antes de serem levadas a um hospital local.

A monitora que acompanhava as crianças sofreu uma fratura exposta na perna. O motorista da van não apresentava sinais de embriaguez no teste do bafômetro, que deu negativo. As autoridades estão analisando as condições climáticas adversas e o estado dos pneus como possíveis causas do acidente. A Polícia Militar está investigando para determinar as circunstâncias exatas que levaram à colisão.

Assista ao vídeo - Acidente com van escolar deixa pelo menos oito crianças feridas na zona leste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!