Acidente entre catamarã e barco de pesca mobiliza resgate na Bahia Colisão na Baía de Todos-os-Santos envolve mais de 120 pessoas; buscas continuam Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 15h40 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h40 )

Acidente entre catamarã e barco de pesca deixa passageiros à deriva na Baía de Todos-os-Santos

Um catamarã com destino a Salvador colidiu com um barco de pesca na Baía de Todos-os-Santos, envolvendo mais de 120 pessoas. Helicópteros e embarcações foram mobilizados para o resgate das vítimas, que aguardam socorro no mar. Até agora, não há confirmação de feridos graves ou mortes.

A Marinha e a Capitania dos Portos coordenam a operação de resgate, contando com o apoio de embarcações próximas. As pessoas que caíram no mar receberam coletes salva-vidas e estão sendo retiradas por helicópteros e barcos infláveis. Ambulâncias do Samu estão no local para prestar atendimento médico imediato.

