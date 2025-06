Acidentes com balões no Brasil destacam urgência de regulamentação Quatro acidentes em dez dias evidenciam falhas na segurança do balonismo

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share