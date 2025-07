Adolescente é torturado até a morte por causa de celular em São Paulo Alex Gabriel foi obrigado a ajoelhar em brasas antes de ser jogado em rio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h38 ) twitter

Adolescente é torturado e morto por conta de celular no interior de São Paulo

Alex Gabriel dos Santos, de 16 anos, foi vítima de tortura e homicídio no interior de São Paulo após encontrar um celular em um depósito de bebidas e levá-lo para casa. Informado por uma funcionária sobre quem estava com o aparelho, o dono do celular confrontou Alex e recuperou o telefone. Apesar disso, Alex foi forçado a entrar em um carro por esse homem e outros três indivíduos.

Levado a um galpão, Alex foi torturado ao ser obrigado a se ajoelhar em brasas antes de ser jogado no Rio Pardo. Seu corpo foi encontrado dias depois pelos bombeiros. Quatro homens foram presos e aguardam julgamento pelo crime. Uma mulher que presenciou o ato responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Um dos envolvidos descreveu as agressões como resultado de raiva pela formatação do telefone. O Ministério Público acusa os criminosos de homicídio por motivo torpe, meio cruel e dificuldade na defesa da vítima.

Assista ao vídeo - Adolescente é torturado e morto por conta de celular no interior de São Paulo

