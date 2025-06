Adolescente morre após acidente em alça de acesso da rodovia Anchieta Investigação apura possível racha envolvendo motorista do veículo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h23 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h23 ) twitter

Morre adolescente que estava em carro que despencou em alça de acesso da rodovia Anchieta

Yasmin de Santana Araújo, de 14 anos, perdeu a vida após um acidente em que o carro em que estava despencou de uma alça de acesso da rodovia Anchieta, caindo em uma avenida em São Bernardo do Campo (SP). A adolescente estava no veículo com outras seis pessoas, que ficaram feridas. A suspeita é que o motorista participava de um racha no momento do acidente.

O impacto do carro ao cair de uma altura de quase 12 metros foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o veículo em alta velocidade tentando desviar de um caminhão antes de perder o controle, atravessar o canteiro central e cair. Yasmin foi a única vítima fatal do acidente. Ela havia passado por cirurgia na coluna, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Segurança Pública está conduzindo diligências para esclarecer os detalhes do ocorrido, incluindo se o motorista estava realmente participando de um racha. O veículo tinha o licenciamento vencido e foi apreendido. A morte da adolescente gerou revolta na família, que busca justiça.

