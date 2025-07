Adolescentes planejam assassinatos inspirados em jogo de videogame Casal discutiu crimes familiares e fuga em mensagens online Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h15 ) twitter

Delegado diz que namorada de jovem que matou os pais planejava matar a mãe com ajuda dele

Um adolescente de 14 anos foi acusado de matar seus pais e irmão em Comendador Venâncio, Rio de Janeiro, com a ajuda de sua namorada virtual de 15 anos. A polícia encontrou mensagens indicando que os dois planejavam os crimes inspirados por um jogo de videogame. As conversas revelam também planos para matar a mãe da adolescente no Mato Grosso.

O delegado responsável pelo caso destacou que as investigações apontaram um planejamento detalhado dos assassinatos pelos adolescentes. Durante o crime, o jovem teria enviado fotos das vítimas para a namorada, demonstrando frieza e falta de arrependimento. A polícia obteve acesso às comunicações através do perfil no Instagram da adolescente.

Os jovens se conheceram há seis anos e mantinham um relacionamento virtual desde então. A investigação continua para identificar possíveis cúmplices ou influências externas nos dispositivos eletrônicos apreendidos.

