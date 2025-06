Amigos perseguem ladrão de bicicleta e recuperam celular roubado Luís e Bruno enfrentam confusão ao tentar ajudar vítima de assalto em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 16h09 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h09 ) twitter

Amigos recuperam celular após perseguirem ladrão que assaltou pedestre

Na Bela Vista, São Paulo, Luís e Bruno presenciaram um ciclista roubando o celular de um pedestre. A ação foi capturada por uma câmera no capacete de Luís. Determinados a ajudar, eles perseguiram o ladrão de moto pelas ruas do bairro até que o ciclista caiu após uma colisão com a moto.

Durante a tentativa de recuperar o celular, uma multidão se formou confundindo os amigos com assaltantes, gerando tensão no local. Apesar da confusão, o celular foi devolvido à vítima, mas o ladrão conseguiu escapar com a ajuda de comparsas. A polícia foi acionada, mas não houve prisão.

A experiência deixou os amigos apreensivos, levando-os a evitar o centro da cidade por medo de novos incidentes. A Secretaria de Segurança Pública informou que houve uma redução nos roubos de celulares nos primeiros meses do ano.

Assista em vídeo - Amigos recuperam celular após perseguirem ladrão que assaltou pedestre

