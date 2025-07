Amizade entre pata e galinha surpreende moradores de Bauru Patosa e Mimosa compartilham passeios, mas dormem separadas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h46 ) twitter

Pata e galinha são adotadas pela mesma família e viram amigas inseparáveis em Bauru (SP)

Em Bauru, interior de São Paulo, uma amizade inusitada entre uma pata e uma galinha tem encantado a comunidade local. A pata Patosa e a galinha Mimosa foram adotadas pela mesma família e rapidamente se tornaram inseparáveis. Suzy, a tutora dos animais, mudou-se de um sítio para a cidade e encontrou nos bichos uma fonte de alegria.

Patosa, com apenas três meses de idade, ainda se adapta ao novo lar urbano, enquanto Mimosa já está ambientada. A amizade entre as duas é tão forte que Patosa segue Mimosa em todos os lugares, incluindo passeios de carro até a praça do bairro.

Apesar de passarem o dia juntas, à noite cada uma tem seu próprio espaço para dormir; Mimosa repousa em um canto especial no quarto de Suzy, enquanto Patosa dorme sozinha em seu próprio quarto. A presença dos animais transformou o ambiente familiar, trazendo mais felicidade ao cotidiano de Suzy.

