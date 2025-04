Apagão atinge vários países europeus Interrupção elétrica afetou serviços essenciais em diversas regiões Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h45 ) twitter

Apagão na Europa: falha elétrica de grandes proporções deixa países sem luz

Um apagão de grandes proporções deixou Espanha, Portugal e partes da França, Alemanha, Bélgica e Itália sem energia elétrica. As autoridades portuguesas estimam que a situação pode levar até uma semana para ser normalizada, enquanto na Espanha a previsão é de restabelecimento em até dez horas.

A falta de energia afetou aeroportos em Lisboa, Madrid e Barcelona. A companhia aérea TAP orientou passageiros a evitarem os terminais até novos avisos. Em Madrid, o prefeito recomendou que a população permanecesse em casa devido ao impacto no transporte público, semáforos, internet e redes de telefonia.

Na França, a situação já foi normalizada. Autoridades sugerem que variações extremas de temperatura na Espanha provocaram oscilações nas linhas de alta tensão, afetando a rede elétrica interligada da Europa. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que não há indícios de ataque cibernético e está em contato com as autoridades dos países afetados para resolver o problema.

Assista em vídeo - Apagão na Europa: falha elétrica de grandes proporções deixa países sem luz

