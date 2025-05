Apresentador Edinho Fernandes escapa de tentativa de homicídio em Limeira (SP) Homem armado tentou intimidar Edinho citando nome de mulher durante abordagem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h04 ) twitter

Apresentador de TV de Limeira (SP) sofre atentado por homem armado ao sair do trabalho

O jornalista Edinho Fernandes, apresentador do programa Alerta Total em Limeira, São Paulo, enfrentou uma tentativa de homicídio ao sair do trabalho. Um homem armado o abordou na esquina ao lado da emissora, tentando intimidá-lo por algo dito no programa. “Eu vou te matar, eu vou te atirar”, relatou Edinho sobre as ameaças que ouviu enquanto corria para se proteger.

O vigia da emissora, Seu Aparecido, interveio corajosamente ao se colocar entre Edinho e o agressor. Ele simulou estar armado com uma lanterna para afastar o homem armado. “Não levei tiro”, disse Aparecido enquanto rastejava para dentro do prédio junto com Edinho.

O agressor não pretendia roubar Edinho; ele queria intimidá-lo para que não mencionasse mais o nome de uma mulher chamada Fernanda no ar. Edinho desconhece a quem o agressor se referia e está buscando entender o motivo da ameaça.

A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Edinho continua seu trabalho no programa Alerta Total, mas adotou medidas adicionais de segurança enquanto busca respostas sobre a identidade do agressor e suas motivações.

‌



Assista em vídeo - Apresentador de TV de Limeira (SP) sofre atentado por homem armado ao sair do trabalho

