Assalto termina em morte de adolescente no Itaim Paulista

Jovem deixa o celular cair no chão durante assalto e é morto por criminosos em SP

Um adolescente de 15 anos morreu após ser baleado durante um assalto no bairro do Itaim Paulista, em São Paulo. Lucas dos Santos estava junto com o primo, que havia acabado de deixar a namorada em casa. Ao serem abordados por criminosos em uma moto, o primo de Lucas entregou seu celular, mas o aparelho de Lucas caiu. Este foi o motivo que levou um dos assaltantes a disparar contra ele, atingindo-o no peito. Apesar dos esforços do padrasto para levá-lo ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu enquanto os jovens retornavam da casa da namorada do primo de Lucas. Ao se aproximarem de casa, foram surpreendidos por dois homens em uma moto. O garupa armado exigiu que entregassem os celulares. O primo de Lucas atendeu à ordem, mas o celular de Lucas caiu ao chão, provocando a reação violenta do criminoso. A morte do adolescente chocou amigos e familiares, que prestaram homenagens e ressaltaram as qualidades do jovem, conhecido por sua tranquilidade e por ajudar o avô cadeirante.

A segurança do bairro segue sendo uma preocupação para os moradores, que convivem com o sentimento de insegurança e a sensação de vulnerabilidade diante de crimes como este.

Jovem deixa o celular cair no chão durante assalto e é morto por criminosos em SP

