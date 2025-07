Atirador em Nova Iorque mata quatro em prédio comercial Autor do ataque morreu em confronto com segurança e polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h57 ) twitter

Homem armado invade prédio comercial e mata quatro pessoas em Nova Iorque

Um homem de 27 anos invadiu um prédio comercial em Nova Iorque armado com um fuzil, resultando na morte de quatro pessoas. O atirador foi morto após um confronto com o segurança do local e a polícia. No bolso dele, foi encontrado um bilhete mencionando uma doença cerebral que ele atribuía à NFL, liga de futebol americano.

O escritório da organização está localizado no mesmo edifício atacado. Uma das vítimas trabalhava para a NFL. A polícia continua investigando as motivações e circunstâncias do ataque.

