Em Londres, Margarete, uma médica, frequenta diariamente uma estação de metrô sem jamais embarcar em um trem. Ela permanece no local para ouvir a voz de seu falecido marido, Oswald. Ele gravou a frase “cuidado com o vão”, usada nos anúncios do metrô.

Nos anos 60, Oswald trabalhou como ator em campanhas publicitárias. Sua voz foi posteriormente substituída por uma versão digital, abalando Margarete. Sensibilizada com a situação, a companhia de transporte restaurou a gravação original. Agora, Margarete continua a visitar a estação para ouvir a voz de Oswald e relembrar momentos felizes ao lado dele.

