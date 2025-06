Menino que fingia ir ao banheiro para disfarçar fome é surpreendido na escola Garoto recebe ajuda dos colegas que dividem seus lanches com ele Balançou Você|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balançou Você: Menino que bebia água para enganar a fome na escola recebe surpresa de colegas

Um menino costumava pedir para sair da sala de aula durante o intervalo para beber água, tentando disfarçar a fome. Sem ter o que levar na lancheira, ele preferia deixar a sala quando todos começavam a comer.

A situação do garoto era motivo de vergonha, e ele optava por se retirar do ambiente. No entanto, um dia, ao retornar do banheiro, ele encontrou uma surpresa: seus colegas decidiram compartilhar seus lanches com ele, demonstrando solidariedade e empatia.

Assista ao vídeo - Balançou Você: Menino que bebia água para enganar a fome na escola recebe surpresa de colegas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!