Menino emociona ao recolher flores de cemitério para mãe falecida Flores desapareciam de túmulos, revelando um gesto profundo de amor filial Balançou Você|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h37 )

Balançou Você: Menino emociona ao revelar que roubava flores de cemitério para a mãe enterrada

Um mistério em um cemitério foi resolvido quando um menino foi flagrado carregando flores retiradas de diversos túmulos. As famílias estavam intrigadas com o desaparecimento das flores, mas o jovem revelou que as levava para o túmulo de sua mãe, que ele nunca conheceu em vida. Sem recursos para comprá-las, ele decidiu homenageá-la dessa forma.

O garoto, descalço e com roupas desgastadas, foi visto com um buquê, causando alvoroço entre os presentes. Quando questionado sobre suas ações, ele explicou que recolhia as flores para sua mãe falecida, cujo túmulo estava sem cuidados. A revelação emocionou todos os presentes, que compreenderam a profundidade do gesto.

O ato de amor do menino trouxe uma nova perspectiva sobre o significado das flores no cemitério, transformando o mistério em uma tocante história de devoção filial.

Assista em vídeo - Balançou Você: Menino emociona ao revelar que roubava flores de cemitério para a mãe enterrada

