Vídeo emocionante eterniza memórias de casa dos avós em Guaíba (RS) Juliane Soares compara fotos antigas com o estado atual de residência familiar Balançou Você|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h38 )

Balançou Você: Mulher entra na casa dos avós pela última vez e faz surpresa para a família

Juliane Soares surpreendeu sua família ao criar um vídeo que eterniza as memórias da antiga casa dos avós em Guaíba, Rio Grande do Sul. A residência, antes um ponto de encontro familiar cheio de vida, está agora à venda após a morte de Dona Maria e a saúde debilitada de Seu Ervino devido ao Alzheimer.

No vídeo, Juliane compara fotos antigas com o estado atual da casa, destacando a diferença entre o passado vibrante e o presente silencioso. Este gesto tocante serviu como uma forma de preservar as lembranças familiares em um momento de transição.

A estrutura da casa foi generosamente doada a um jovem casal, permitindo que novas histórias sejam vividas no mesmo espaço onde Maria e Ervino construíram sua família. Assim, embora a casa mude de destino, as memórias e o valor emocional permanecem vivos nas recordações deixadas.

