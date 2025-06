Balançou Você: Ator que sonhava com Hollywood vira amigo de idosa com câncer e cuida dela até o fim

Cris é um ator que estava tentando a vida em Hollywood. Um dia, o caminho dele se cruzou com o de Dona Norma, de 89 anos. Eles se aproximaram e se tornaram amigos, mas a idosa descobriu que tinha câncer. No lugar de se afastar, Cris ajudou a amizade a se aflorar ainda mais, com noite da pizza, restaurantes e passeios. Até que, um dia, Norma teve que se despedir. Acompanhe essa história emocionante!



