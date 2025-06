Balançou Você: Menino que bebia água para enganar a fome na escola recebe surpresa de colegas

Um garotinho sempre pedia para ir ao banheiro na hora do lanche, enquanto todos na sala abriam as lancheiras fartas. Ele pedia para beber água para enganar a fome e ignorar a lancheira vazia. O menino não tinha o que comer, e, com vergonha, preferia sair da sala. Porém, um dia, ele teve uma surpresa ao voltar. Os colegas decidiram dividir os lanches e ajudar o amiguinho que estava com fome. Confira essa história emocionante.



