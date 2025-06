Balançou Você: Mulher entra na casa dos avós pela última vez e faz surpresa para a família

Juliane Soares decidiu surpreender a família com um vídeo da casa dos avós falecidos. O imóvel era onde a família se reunia, mas Dona Maria morreu e Seu Ervino está com Alzheimer, então as únicas lembranças que ficaram estão registradas em fotos. A casa dos avós está à venda e vazia, e Juliana teve uma ideia para eternizar essas recordações. Ela gravou um vídeo comparando as fotos de antigamente com o estado atual da casa, e emocionou toda a família. Acompanhe na reportagem.



