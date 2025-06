Balançou Você: Menino emociona ao revelar que roubava flores de cemitério para a mãe enterrada

Um mistério dentro de um cemitério foi desvendado. As flores deixadas nos túmulos começaram a sumir e as famílias começaram a estranhar. Um dia, um jovem garoto, de pés descalços, foi visto com um buquê, formado pelas flores retiradas de diversas campas. Ele, então, revelou que as flores, as quais ele não tinha dinheiro para comprar, eram para a mãe falecida, a quem ele nunca conheceu em vida.



