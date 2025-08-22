Balançou Você: Morre juiz que emocionava com lições de humanidade no tribunal

Apelidado de ‘melhor juiz do mundo’, Frank Caprio era conhecido por humanizar as pessoas e transformar vidas. Ele anunciava suas sentenças no tribunal com carinho e empatia. Símbolo de amor pela profissão, Frank agia com justiça e perdoava pequenos delitos, dando uma lição de humanidade. Entre risos e sentenças, tribunais angustiantes e tantas vidas transformadas, ele exalava compaixão. Mesmo com força e vontade de viver, uma rotina de exercícios e alimentação saudável, aos 88 anos, vítima de um câncer no pâncreas, Frank Caprio partiu, sabendo que cumpriu seu dever com excelência.



