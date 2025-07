Balançou Você: Idosa vai a estação de metrô todos os dias para escutar a voz do marido falecido

Em Londres, na Inglaterra, uma médica vai todos os dias a uma estação de metrô, mas nunca entra em nenhum vagão e fica sentada. Todos acham estranho, mas Margareth vai até lá para se encontrar com o amor da vida dela. A frase “cuidado com o vão”, dita quando as portas do trem se abrem, é proferida pela voz de Osvald, seu falecido marido. Um dia, a voz dele foi substituída por uma versão digital e ela ficou abalada, mas pediu para a companhia de trens uma cópia da gravação. A empresa se sensibilizou pelo caso de Margareth e conseguiu restaurar a voz de Osvald através de fitas. Assim, ela continua sempre indo ao metrô para escutar, mais uma vez, a voz de seu grande amor.



