Brasileiro é libertado nos EUA após prisão equivocada durante operação de imigração Marcelo Gomes foi detido por engano enquanto agentes buscavam seu pai Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h02 ) twitter

Brasileiro preso por engano pela imigração é solto nos EUA após pagar fiança de R$ 11 mil

O estudante brasileiro Marcelo Gomes da Silva foi libertado nos Estados Unidos após pagar R$ 11 mil de fiança. Ele foi detido por engano por agentes de imigração enquanto se dirigia para um treino de vôlei em Massachusetts, onde mora desde criança. A operação visava seu pai, mas acabou resultando na prisão equivocada do jovem.

Mais de 500 manifestantes se reuniram em frente à prefeitura de Milford para protestar pela libertação de Marcelo. A política imigratória restritiva do governo Trump tem gerado medo entre famílias sem documentação adequada no país. Amigos, familiares e a namorada de Marcelo participaram ativamente dos protestos, destacando sua boa conduta e lamentando o ocorrido. A situação ressalta as dificuldades enfrentadas por imigrantes indocumentados nos EUA.

Assista ao vídeo - Brasileiro preso por engano pela imigração é solto nos EUA após pagar fiança de R$ 11 mil

