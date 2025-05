Briga entre colegas termina em esfaqueamento em São Paulo Discussão por uso de transporte fretado leva a agressão grave Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h54 ) twitter

Mulher esfaqueia colega de trabalho após discussão em posto de gasolina no interior paulista

Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada por uma colega de trabalho em um posto de gasolina no interior do estado de São Paulo. O conflito começou devido ao uso do transporte fretado da empresa. Amanda denunciou Sandra ao RH por suposto uso inadequado do ônibus que vai até Bragança Paulista. Após investigação, Sandra foi autorizada a continuar usando o transporte.

No dia do ataque, Amanda confrontou Sandra dentro do ônibus e a agrediu com uma faca ao descerem em Bragança Paulista. Sandra sofreu ferimentos no abdômen, pálpebra e perna, necessitando de cirurgia. O caso foi registrado como lesão corporal no boletim de ocorrência, mas Amanda ainda não foi presa.

