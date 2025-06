Buscas por brasileira que caiu em vulcão na Indonésia são suspensas Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 23/06/2025 - 15h34 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As buscas pela brasileira Juliana Marins no vulcão Rinjani, na Indonésia, foram suspensas devido às condições climáticas. Equipes de resgate avistaram Juliana a 500 metros do local de sua queda, mas não conseguiram avançar. Desaparecida há mais de 60 horas, Juliana estava em uma expedição quando sofreu o acidente. O Itamaraty enviou representantes para acompanhar o caso. A demora nos resgates gera preocupação e revolta na família, que clama por agilidade nas operações.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa