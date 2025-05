Casa de desembargador é invadida; ajudante do jardineiro presta depoimento Invasão em Campo Limpo, São Paulo, resultou em prejuízo de R$ 50 mil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desembargador tem casa invadida; família afirma que apenas ajudante do jardineiro tinha a chave

Um desembargador teve sua residência invadida por quatro criminosos no bairro Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A família afirmou que apenas o ajudante do jardineiro tinha a chave da casa naquele dia. A polícia conduziu o ajudante para prestar depoimento e ele concordou em colaborar com as investigações.

Durante o assalto, o filho e a sobrinha do casal foram amarrados pelos invasores, que conseguiram escapar utilizando um cano de água. O roubo resultou em um prejuízo de R$ 50 mil. Até o momento, a polícia não considera ninguém culpado e continua ouvindo todas as partes envolvidas para esclarecer o caso.

Assista em vídeo - Desembargador tem casa invadida; família afirma que apenas ajudante do jardineiro tinha a chave

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!