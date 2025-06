Casais brasileiros protagonizam histórias de amor que desafiam o tempo Relatos emocionantes de reencontros e do casamento mais duradouro entre os vivos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h09 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça a história de dois casais brasileiros cujo amor resistiu ao tempo e atravessou gerações

Em celebração ao Dia dos Namorados, a RECORD destacou histórias inspiradoras de casais brasileiros cujas relações desafiaram o tempo. Bruna Mendonça e Roque Filho se encontraram pela primeira vez na pré-escola e seguiram caminhos diferentes até que o destino os reuniu novamente, permanecendo juntos até hoje. Em paralelo, Manuel e Maria se conheceram em 1937 e se casaram três anos depois, sendo atualmente reconhecidos por terem o matrimônio mais longo entre os vivos.

Bruna e Roque estudaram juntos na infância, mas se separaram após a escola. Anos depois, encontros fortuitos reacenderam a paixão entre eles, resultando na construção de uma família sólida baseada em amizade e respeito mútuo.

Manuel e Maria iniciaram sua jornada no Ceará em 1940. Hoje com 105 e 102 anos respectivamente, celebram um relacionamento que já dura 85 anos. A história deles começou com desafios impostos pelo pai de Maria, mas evoluiu para um símbolo de união e perseverança, consolidado por uma vasta descendência e um lugar no livro de recordes.

Assista ao vídeo - Conheça a história de dois casais brasileiros cujo amor resistiu ao tempo e atravessou gerações

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!