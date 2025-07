Clínica clandestina vendia canetas emagrecedoras adulteradas em SP Operação policial desmantela esquema de falsificação em Santo André Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Clínica em Santo André foi fechada por vender canetas emagrecedoras falsificadas.

Canetas de insulina importadas do Paraguai eram adulteradas com substâncias ilegais.

Operação policial apreendeu materiais e prendeu Carlos Roberto Soares, responsável pela clínica.

Investigações seguem para identificar cúmplices no Brasil e no exterior.

Clínica coloca substâncias falsas em canetas emagrecedoras na Grande São Paulo

Em Santo André, na Grande São Paulo, uma clínica foi fechada por fabricar e vender canetas emagrecedoras falsificadas. As investigações revelaram que o local importava canetas de insulina do Paraguai e as preenchia com uma substância semelhante à tirzepatida sem aprovação legal, vendendo-as como cosméticos.

A operação policial apreendeu seringas, frascos e etiquetas enganosas indicando origem nos Estados Unidos, quando na verdade vinham do Paraguai. Carlos Roberto Soares, responsável pela clínica, foi detido com caixas prontas para envio de remédios adulterados. Ele responderá por crime contra a saúde pública em liberdade após audiência de custódia.

As autoridades continuam investigando possíveis cúmplices no Brasil e no exterior envolvidos na distribuição das canetas falsificadas.

Assista ao vídeo - Clínica coloca substâncias falsas em canetas emagrecedoras na Grande São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!