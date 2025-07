Condenado por feminicídio pleiteia herança de esposa morta Luis Felipe Manvailer busca parte dos bens de Tatiane Spitzner após condenação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h41 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h41 ) twitter

O biólogo Luis Felipe Manvailer, condenado a mais de 31 anos de prisão pelo assassinato de sua esposa Tatiane Spitzner, está buscando parte da herança dela. Tatiane morreu após cair do quarto andar do prédio onde vivia com Manvailer em Guarapuava, Paraná. A família da vítima defende que a herança deve ser dividida apenas entre os irmãos dela.

O crime ocorreu há sete anos e foi comprovado por gravações de segurança mostrando agressões no elevador e na garagem do edifício. Manvailer foi preso logo após o crime enquanto tentava fugir para o Paraguai. Ele alega que as leis que impedem herdeiros homicidas de receberem herança não estavam em vigor na época.

A família de Tatiane entrou com uma ação para negar seu direito à herança e pedir indenização por danos morais. A defesa de Manvailer contesta esses pedidos, cabendo agora à justiça decidir. Enquanto isso, Tatiane permanece um símbolo na luta contra a violência doméstica.

Assista ao vídeo - Homem condenado por feminicídio luta pela herança da mulher que ele mesmo matou

