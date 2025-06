Conflito aéreo no Oriente Médio causa transtornos em Doha Brasileiros enfrentam atrasos e dificuldades devido a tensões na região Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h55 ) twitter

Conflito aéreo que envolve Israel, Irã e Estados Unidos causa paralisação em aeroportos

O conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos resultou em atrasos significativos para passageiros no aeroporto de Doha, no Catar. Entre os afetados estavam Isabela e sua mãe Ellen, viajando do Brasil para Melbourne, na Austrália. Elas enfrentaram mais de 36 horas de espera devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar.

Durante esse período, mãe e filha lidaram com falta de informações e condições inadequadas para descanso e alimentação. Vouchers de alimentação foram fornecidos, mas muitos não funcionaram. Após dois voos cancelados, elas finalmente embarcaram para Melbourne, mas descobriram que suas malas ficaram em Doha. Apesar dos desafios enfrentados, estavam aliviadas por chegarem ao destino final em segurança.

