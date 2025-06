Corpos de dois homens são encontrados enterrados no quintal de casa em Minas Gerais Vizinhos chamam polícia após quatro dias sem movimentação; suspeito é preso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h54 ) twitter

Os corpos de Anderson, de 51 anos, e Jairo, de 64 anos, foram descobertos enterrados no quintal de sua residência em Minas Gerais. A polícia foi acionada após vizinhos notarem a ausência dos moradores por cerca de quatro dias. Ao chegar ao local, os policiais encontraram João Vítor Fernandes, de 28 anos. Ele inicialmente afirmou ter comprado o imóvel por R$20 mil, mas depois alegou que o recebeu como pagamento por um serviço prestado aos moradores.

A polícia desconfiou das versões apresentadas por João Vítor após encontrar vestígios de sangue pela casa. Com a ajuda de bombeiros e cães farejadores, os corpos foram localizados no quintal; um deles estava dentro de uma mala. João Vítor foi preso em flagrante e levado à delegacia. Ele possui antecedentes criminais e nega envolvimento nos homicídios. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as motivações do crime.

