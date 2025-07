Criminosos arremessam pedras contra ônibus e ferem passageiros em SP A polícia investiga se os crimes estão ligados a desafios em redes sociais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 16h41 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h41 ) twitter

Criminosos arremessam pedras contra ônibus e ferem passageiros em SP

No último mês, São Paulo registrou 350 casos de vandalismo em ônibus. Durante os ataques, pedras são arremessadas nas janelas dos veículos lotados, ferindo passageiros. A polícia investiga se os crimes estão ligados a desafios em redes sociais. Autoridades informam que não há registro de assaltos após os ataques, mas a preocupação com a segurança no transporte público persiste.

Os incidentes ocorreram principalmente à noite e afetaram diferentes regiões, incluindo a capital, a região metropolitana e o litoral. As empresas de ônibus estão em alerta devido aos riscos para funcionários e passageiros. Apesar de não haver invasões ou roubos associados aos ataques, o ambiente de insegurança continua a crescer entre os usuários do transporte coletivo.

Assista ao vídeo - Criminosos arremessam pedras contra ônibus e ferem passageiros em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!