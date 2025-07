Criminosos fogem de táxi após furtar loja de roupas em São Paulo Mais de 200 peças foram levadas durante o furto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 14h56 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos furtam loja de roupas em São Paulo e levam mais de 200 peças

Dois homens invadiram uma loja de roupas em São Paulo e furtaram mais de 200 peças, causando um prejuízo estimado em R$ 20 mil. Os criminosos passaram cerca de uma hora no local, escolhendo as mercadorias com base no preço. Após recolherem os itens em grandes sacolas, fugiram inesperadamente em um táxi.

A proprietária do estabelecimento, Ana Paula, encontrou a loja revirada na manhã seguinte e fez um apelo para que qualquer informação sobre as roupas furtadas fosse comunicada a ela. A polícia está investigando o caso e suspeita que o furto tenha sido planejado, pois um dos ladrões foi visto conversando ao telefone sobre as peças durante o roubo. Os assaltantes ainda não foram localizados, e o taxista envolvido está sob investigação para determinar seu nível de envolvimento no crime.

Assista ao vídeo - Criminosos furtam loja de roupas em São Paulo e levam mais de 200 peças

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!